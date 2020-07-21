«Спорт-Экспресс» — лидер по цитируемости среди спортивных СМИ
21:30
Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых медиаресурсов спортивной отрасли за второй квартал 2020 года.
«Спорт-Экспресс» стал лидером рейтинга. При этом в топ-20 вошел второй ресурс нашего издательского дома — сайт Sport-express.ru.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 57 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
Топ-5 самых цитируемых СМИ спортивной отрасли — II квартал 2020 года
|
СМИ
|
категория
|
ИЦ
|
1. Спорт-Экспресс
|
Газета
|
3 319,52
|
2. Матч ТВ
|
ТВ
|
2 364,17
|
3. Sport24.ru
|
интернет
|
2 247,15
|
4. Rsport.ria.ru
|
интернет
|
1 859,30
|
5. Chаmpionat.com
|
интернет
|
1 708,68
ИЦ — индекс цитируемости
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