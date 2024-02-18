Спартакиада: смотреть трансляцию мужской эстафеты в биатлоне

Мужская биатлонная эстафета в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших пройдет в воскресенье, 18 февраля в Златоусте в лыжно-биатлонном комплексе. Начало — 12.30 по московскому времени.

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции, которая будет проходить в эфире федерального спортивного телеканала «Матч ТВ», а также «Матч! Арена», «Матч! Планета», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Старт-лист:

1. Башкортостан (Илья Бурлаков, Антон Бабиков, Александр Бабчин, Эдуард Латыпов)

2. Беларусь (Павел Белько, Иван Тулатин, Дмитрий Лазовский, Антон Смольский)

3. Тюменская область (Вадим Истамгулов, Александр Поварницын, Александр Логинов, Вячеслав Малеев)

4. ХМАО-Югра (Дмитрий Иванов, Алексей Вагин, Петр Пащенко, Михаил Бурундуков)...

6. Красноярский край (Михаил Айкинский, Данил Мальцев, Ярослав Костюков, Евгений Сидоров)...

8. Санкт-Петербург (Павел Ляшок, Василий Томшин, Евгений Смирнов, Павел Жилин)

9. Новосибирская область (Никита Матвеев, Денис Иродов, Олег Домичек, Роман Еремин)

10. ЯНАО (Александр Бектуганов, Виктор Плицев, Дмитрий Абашев, Рустам Каюмов)

11. Москва (Матвей Елисеев, Артем Смирнов, Карим Халили, Илья Санников)

12. Удмуртия (Ильназ Мухамедзянов, Сергей Темкин, Кирилл Киливнюк, Александр Корнев)

13. Свердловская область (Михаил Стребко, Савелий Коновалов, Андрей Остапий, Кирилл Бажин)

14. Московская область (Алексей Зубарев, Роман Сурнев, Кирилл Стрельцов, Дмитрий Николаев)

Полный старт-лист доступен на сайте Союза биатлонистов России.

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших-2024: основная информация