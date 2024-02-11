Спартакиада: где смотреть и расписание трансляций 11 февраля

II Всероссийская Спартакиада среди сильнейших в 2024 году пройдет с 9 по 18 февраля

II Всероссийская Спартакиада среди сильнейших спортсменов в 2024 году стартовала 9 февраля и завершится 18 февраля. «СЭ» публикует расписание соревнований на 11 февраля. В этот день будет разыграно семь комплектов медалей. Время начала — московское.

Расписание Спартакиады на 11 февраля

11 февраля, воскресенье

5:00. Керлинг: круговой турнир, женщины

8:30. Керлинг: круговой турнир, смешанные пары

8:35. Сноуборд: параллельный слалом — гигант, квалификация

9:00. Биатлон: мужчины, гонка преследования 12.5 км

9:00. Скелетон: женщины, заезд 1

10:00. Скелетон: женщины, заезд 2

10:00. Шорт-трек: 1000 м, женщины, предварительные забеги

11:00. Сноуборд: параллельный слалом — гигант, женщины, финал

11:00. Сноуборд: параллельный слалом — гигант, мужчины, финал

12:00. Керлинг: круговой турнир, мужчины

12:00. Биатлон: женщины, гонка преследования 10 км

10:57. Шорт-трек: 1000 м, мужчины, предварительные забеги

11:52. Шорт-трек: 1000 м, женщины, четвертьфинал 1

12:08. Шорт-трек: 1000 м, женщины, четвертьфинал 2

12:39. Шорт-трек: 1000 м, мужчины, четвертьфинал 1

13:03. Шорт-трек: 1000 м, мужчины, четвертьфинал 2

13:42. Шорт-трек: 1000 м, женщины, полуфинал 1

13:50. Шорт-трек: 1000 м, мужчины, полуфинал 1

13:58. Шорт-трек: 1000 м, женщины, полуфинал 2

14:06. Шорт-трек: 1000 м, мужчины, полуфинал 2

14:29. Шорт-трек: 1000 м, женщины, финал

14:39. Шорт-трек: 1000 м, мужчины, финал

15:14. Шорт-трек: смешанная эстафета, финал

15:30. Керлинг: круговой турнир, женщины

17:00. Бобслей: монобоб, женщины, заезд 1

18:10. Бобслей: монобоб, женщины, заезд 2

19:10. Бобслей: двухместный экипаж, мужчины, заезд 1

20:15. Бобслей: двухместный экипаж, мужчины, заезд 2

В прямом эфире гонки преследования по биатлону можно посмотреть на телеканале и сайте «Матч ТВ». Все остальные соревнования покажет телеканал «Спортивный» в Триколоре, также следить за Спартакиадой 2024 можно в официальном сообществе Всероссийской Спартакиады в соцсети «ВКонтакте».

Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация