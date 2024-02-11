Спартакиада: где смотреть и расписание трансляций 11 февраля
II Всероссийская Спартакиада среди сильнейших спортсменов в 2024 году стартовала 9 февраля и завершится 18 февраля. «СЭ» публикует расписание соревнований на 11 февраля. В этот день будет разыграно семь комплектов медалей. Время начала — московское.
Расписание Спартакиады на 11 февраля
11 февраля, воскресенье
5:00. Керлинг: круговой турнир, женщины
8:30. Керлинг: круговой турнир, смешанные пары
8:35. Сноуборд: параллельный слалом — гигант, квалификация
9:00. Биатлон: мужчины, гонка преследования 12.5 км
9:00. Скелетон: женщины, заезд 1
10:00. Скелетон: женщины, заезд 2
10:00. Шорт-трек: 1000 м, женщины, предварительные забеги
11:00. Сноуборд: параллельный слалом — гигант, женщины, финал
11:00. Сноуборд: параллельный слалом — гигант, мужчины, финал
12:00. Керлинг: круговой турнир, мужчины
12:00. Биатлон: женщины, гонка преследования 10 км
10:57. Шорт-трек: 1000 м, мужчины, предварительные забеги
11:52. Шорт-трек: 1000 м, женщины, четвертьфинал 1
12:08. Шорт-трек: 1000 м, женщины, четвертьфинал 2
12:39. Шорт-трек: 1000 м, мужчины, четвертьфинал 1
13:03. Шорт-трек: 1000 м, мужчины, четвертьфинал 2
13:42. Шорт-трек: 1000 м, женщины, полуфинал 1
13:50. Шорт-трек: 1000 м, мужчины, полуфинал 1
13:58. Шорт-трек: 1000 м, женщины, полуфинал 2
14:06. Шорт-трек: 1000 м, мужчины, полуфинал 2
14:29. Шорт-трек: 1000 м, женщины, финал
14:39. Шорт-трек: 1000 м, мужчины, финал
15:14. Шорт-трек: смешанная эстафета, финал
15:30. Керлинг: круговой турнир, женщины
17:00. Бобслей: монобоб, женщины, заезд 1
18:10. Бобслей: монобоб, женщины, заезд 2
19:10. Бобслей: двухместный экипаж, мужчины, заезд 1
20:15. Бобслей: двухместный экипаж, мужчины, заезд 2
В прямом эфире гонки преследования по биатлону можно посмотреть на телеканале и сайте «Матч ТВ». Все остальные соревнования покажет телеканал «Спортивный» в Триколоре, также следить за Спартакиадой 2024 можно в официальном сообществе Всероссийской Спартакиады в соцсети «ВКонтакте».
Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация