Биатлон на Спартакиаде: смотреть трансляцию женского спринта 10 февраля

Женский спринт по биатлону в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших пройдет в субботу, 10 февраля в лыжно-биатлонном комплексе в Златоусте. Начало — 12:20 по московскому времени. Прямая трансляция соревнований будет доступна в эфире федерального спортивного канала «Матч ТВ» и канала «Матч! Арена».

Спартакиада-2024. Биатлон. 10 февраля

12.20. Биатлон: женщины, спринт 7,5 км. Златоуст

В гонке примут участие Лариса Куклина, Виктория Сливко, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Екатерина Юрлова-Перхт и другие. Также среди участниц будут представительницы Белоруссии — Дарья Кудаева и Ирина Лещенко. Полный старт-лист доступен на официальном сайте СБР.

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация