Россияне - чемпионы Европейских игр в групповой спортивной аэробике

Сборная России по спортивной аэробике завоевала золото Европейских игр в состязаниях команд. Победу одержали Тимур Кулаев, Петр Перминов, Илья Остапенко, Роман Семенов и Гарсеван Джаназян, набравшие 22,250 балла.

Серебро взяла сборная Болгарии (22,186), бронзу - Румыния - 22,085.

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес - улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.