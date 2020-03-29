Валерий Газзаев — знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион России, сейчас глава комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ — дал интервью «СЭ». Мы поговорили с политиком о борьбе с коронавирусом, поправках в Конституцию и Уголовный кодекс, перспективах возобновления РПЛ и ситуации вокруг Юрия Семина в «Локомотиве» .

Отвечая на вопрос про обнуление президентского срока, Газзаев сравнил Россию нынешнюю и Россию двадцатилетней давности:

— Все мы хорошо помним, в какой стране жили 20 лет назад. Российское государство находилось на грани развала исчезновения. А на Западе над нами посмеивались, подшучивали и жалели... И никто даже не думал вводить какие-либо санкции.

А что мы видим сегодня? Прошло всего лишь 20 лет — это практически ничто в историческом измерении. Тем не менее, за такой на самом деле короткий срок в России произошли огромные изменения. Теперь мы живем в стране, которую уважают и побаиваются, которую возглавляет один из самых сильных и авторитетных политиков в мире. Неудивительно, что наши политические оппоненты стали регулярно вводить различного рода санкции.

Именно в такой стране жить стало значительно лучше, чем в той, что была 20 лет назад. И мы уверены, что наша страна, преодолев коронавирус вместе со всем остальным миром, продолжит активно развиваться и будет оставаться на ведущих ролях на международной политической арене. (Дмитрий Симонов)

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