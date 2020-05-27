Рамзан Кадыров: «Не имею права заболеть коронавирусом? Я абсолютно здоровый человек»

Глава Чеченской Республики и почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров рассказал о своем состоянии. Ранее сообщалось, что его доставили в Москву с подозрением на коронавирус 21 мая. Отмечалось, что у него серьезно поражены легкие.

— Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? — цитирует Кадырова Telegram-канал «Подъем». — Не имею права заболеть? Не имею права поставить капельницу и поднять иммунитет? Я абсолютно здоровый человек.

По данным Роспотребнадзора, в России зафиксировано 370 680 случаев заражения коронавирусом. 3 968 человек умерли, выздоровели — 142 208.