Путин продлил период нерабочих дней до 11 мая

Президент РФ Владимир Путин на совещании с регионами по коронавирусу объявил 6,7 и 8 мая нерабочими днями. Глава государства продлил период нерабочих дней до 11 мая.

— Впереди у нас череда больших майских праздников, а между ними — рабочие дни: 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной-то ситуации многие бы не работали, брали отгулы или отпуска. А сейчас — тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими, с сохранением заработной платы.

Таким образом, с учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно. Но, обращаю ваше внимание: при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах, — сказал Путин.