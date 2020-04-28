Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая

Президент РФ Владимир Путин на совещании с регионами по коронавирусу поручил правительству и Роспотребнадзору к 5 мая подготовить рекомендации поэтапного выхода из режима ограничений с 12 мая.

— Поручаю правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета в течение недели, то есть к 5 мая, подготовить рекомендации, а именно критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений. Разумеется, в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и ее устойчивого прогноза.

Обращаю внимание, такие рекомендации субъекты Федерации должны получить заранее. Поэтому и обозначил срок — 5 мая. Чтобы у регионов затем была еще неделя на подготовку своих действий после 11-го числа. При этом у них, как и прежде, должно сохраняться пространство для маневра, для гибких самостоятельных решений, для того, чтобы принимать их адекватно обстановке на местах, сверяясь с мнением специалистов.

В каких-то регионах жесткий режим необходимо будет пока сохранить или даже усилить, а в каких-то, конечно, с учетом всех рисков, двигаться в сторону его смягчения. Имею в виду возможности для поэтапного снятия режима самоизоляции, для возобновления работы промышленных предприятий, компаний сферы услуг и торговли, строительства, сельского хозяйства, иных организаций и учреждений.

Повторю: надо настроиться на то, что впереди сложный процесс, и он не такой быстрый, как нам бы этого хотелось. Но нельзя забегать вперед, рискуя откатиться назад, — сказал Путин.