Песков заявил, что Россия продолжит защищать интересы своих спортсменов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг участия России в международных соревнованиях остается непростой. При этом он отметил, что страна продолжит защищать интересы своих спортсменов.

«Мы все обязаны в контактах, в том числе с Международным олимпийским комитетом и другими организациями, продолжать защищать интересы наших спортсменов, что, собственно, и происходит. Хотя ситуация непростая, безусловно», — приводит слова Пескова ТАСС.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.