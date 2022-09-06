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6 сентября, 08:59

Песков заявил, что Россия продолжит защищать интересы своих спортсменов

Карен Саркисян
Корреспондент
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг участия России в международных соревнованиях остается непростой. При этом он отметил, что страна продолжит защищать интересы своих спортсменов.

«Мы все обязаны в контактах, в том числе с Международным олимпийским комитетом и другими организациями, продолжать защищать интересы наших спортсменов, что, собственно, и происходит. Хотя ситуация непростая, безусловно», — приводит слова Пескова ТАСС.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: https://tass.ru/politika/15660247
МОК
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