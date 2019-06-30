Павел Колобков: "Европейские игры стали отличной проверкой за год до Олимпиады в Токио"

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил прекрасную организацию Европейских игр в Минске, добавив, что Белоруссия сделала все возможное, чтобы вторые Игры в истории прошли на самом высоком уровне. По его словам, соревнования стали проверкой для спортсменов перед Олимпиадой в Токио.

– Я благодарен за поддержку, которую оказали нам наши белорусские друзья, за приятную обстановку в городе, за потрясающую атмосферу дружелюбия на спортивных объектах, за отношение волонтеров. Белоруссия сделала все, чтобы эти Игры прошли на самом высоком уровне, ей это удалось.

Европейские игры стали для команд отличной проверкой своих возможностей за год до Олимпиады в Токио – и физических, и эмоциональных. Результат сборной России станет для нее отличным заделом к Играм-2020. Россия гордится каждой победой наших ребят, каждая была добыта в борьбе с серьезными соперниками.

Наша сборная была конкурентоспособна практически во всех дисциплинах, а это значит, что мы храним наши спортивные традиции. Приятно отметить, что эти Игры продемонстрировали и еще одну важную вещь – у нас достойная скамейка запасных.