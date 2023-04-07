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Сегодня, 17:25

Мишустин сообщил, что в новых регионах России будут создаваться спортивные федерации

Ана Горшкова
Корреспондент
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Михаил Мишустин.
Фото Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что спортсмены и тренеры новых регионов России смогут создавать свои федерации, присваивать разряды, получать выплаты и преференции.

«Сегодня в повестке законопроект по распространению отечественной системы спорта на Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области, чтобы их спортсмены, тренеры, судьи могли пользоваться всеми видами государственной помощи. Подготовленный правительством документ позволит им создать региональные федерации и полноправно войти в общероссийские, присваивать спортивные разряды, звания», — приводит слова Мишустина РИА «Новости».

Он отметил, что спортсмены из новых регионов также смогут участвовать в соревнованиях любого уровня, индивидуально или в составе сборных страны. Такие меры, по его словам, помогут сохранить спортивные традиции, и у молодежи появится больше возможностей для высоких результатов.

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Напомним, что 28 марта исполком Международного Олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе.

При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связанны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Источник: РИА Новости
МОК
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