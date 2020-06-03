Коронавирус в мире 3 июня: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 3 июня в мире зарегистрированы 6 452 390 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 382 479 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 3 066 696 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometer.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 881 205 человек. Далее идут Бразилия (558 237), Россия (423 741), Испания (287 012) и Великобритания (277 985). После этой пятерки — Италия (233 515), Индия (207 615), Германия (184 091), Перу (174 884), Турция (165 555), Иран (157 562), Франция (151 325).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (108 059), Велиобритании (39 369), Италии (35 530), Бразилии (31 309) и Франции (28 940). Далее идут Испания (27 127), Мексика (10 637), Бельгия (9 505), Германия (8 674), Иран (7 942) и Канада (7 395).

Больше всего выздоровевших людей — в США (645 974), далее идут Бразилия (253 570), Россия (186 985), Германия (166 400), Италия (160 092), Турция (129 921), Иран (123 077), Индия (100 303), Чили (86 173) и Китай (78 314).

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 414 878 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 855 летальных исходов, выздоровело 175 877 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.