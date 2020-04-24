Коронавирус в мире 24 апреля: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 24 апреля в мире зарегистрированы 2 725 920 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 191 061 смерть из-за осложнений после заражения вирусом, 745 905 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometer.

Первое место по числу зараженных занимают США — 886 709 человек. Далее идут Испания (213 024), Италия (189 973), Франция (158 183) и Германия (153 183). После этой пятерки — Великобритания (138 078), Турция (101 790), Иран (87 026), Китай (82 804) и Россия (62 773).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (50 243), Италии (25 549) и Испании (22 157). Далее идут Франция (21 856), Великобритания (18 738), Бельгия (6 490 из 42 797), Германия (5 575), Иран (5 481), и Китай (4 632).

Больше всего выздоровевших людей — в Германии (103 300), далее идут Испания (89 250), США (85 922), Китай (77 257), Иран (64 843), Италия (57 576), Франция (42 088), Бразилия (26 573).

По данным Роспотребнадзора на день 23 апреля в России зарегистрировано 62 773 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 555 летальных исходов, выздоровели 4 891 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется