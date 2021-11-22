Global Athlete выступила с резким заявлением в адрес МОК на фоне ситуации с Пэн Шуай

В организации Global Athlete отреагировали на видеозвонок президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха с китайской теннисисткой Пэн Шуай.

«Международный олимпийский комитет продемонстрировал полное игнорирование обвинений в сексуальном насилии и надругательствах над атлетами. Беспечно подходя к исчезновению Пэн Шуай и отказываясь упоминать о ее серьезных обвинениях в сексуальном насилии, президент комитета Томас Бах и комиссия атлетов демонстрируют отвратительное безразличие к сексуальному насилию и благополучию спортсменок.

Мы рады, что Пэн Шуай жива, но подтверждение МОК звонка теннисистке не гарантирует ее безопасности или благополучия. Пресс-релиз комитета — вредная попытка успокоить как заинтересованных атлетов, так и китайские власти. В их релизе отмечается, что Шуай никогда не заявляла о сексуальном насилии и не пропадала более двух недель. Эти заявления делают МОК соучастником злонамеренной пропаганды китайских властей и отсутствия заботы об основных правах человека и справедливости. Бах пригласил Шуай на ужин, вместо того чтобы обеспечить ее безопасность, и тем самым лишь посмеялся над этой серьезной ситуацией, которая, к сожалению, слишком знакома многим атлеткам.

Мы поддерживаем наше заявление от 19 ноября 2021 года и призываем МОК немедленно приостановить деятельность Олимпийского комитета Китая до тех пор, пока Шуай не будет разрешен безопасный выезд из Китая и не будет проведено полное и прозрачное расследование утверждений теннисистки о сексуальном насилии.

Сегодняшние действия МОК снова демонстрируют, что комитет подводит атлетов, поддерживает жестокие авторитарные режимы и игнорирует права человека. Атлеты и международное политическое сообщество должны привлечь комитет к ответственности за свои действия", — говорится в заявлении Global Athlete.

Напомним, что Шуай на время исчезла после того, как в своих соцсетях сообщила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.