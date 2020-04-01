Фетисов посоветовал упражнения дома во время самоизоляции

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов посоветовал, какие упражнения можно делать дома во время самоизоляции.

— Необязательно заниматься на профессиональных тренажерах, — отметил Фетисов. — Не у каждого есть беговые дорожки и велосипеды. Можно делать простые отжимания от пола. Они могут выполняться по разной технике. К примеру, отжимания по очереди от одного до десяти и с десяти до одного. Это очень непросто. Обязательно попробуйте. Еще рекомендую всем стоять в планке. Оказывается, этого достаточно для того, чтобы компенсировать даже хоккейные тренировки.

И самое главное — помните, что позитивные мысли ведут к позитивным результатам. В это непростое время нужно уметь абстрагироваться от негатива и выполнять необходимые требования. Также не забывайте заботиться и уделять внимание старшему поколению. Я тоже уже вхожу в эту зону риска (смеется). И еще: слушайте специалистов, соблюдайте гигиену и, по возможности, не выходите из дома. Я уверен, что после того, как вирус закончится, мир изменится в лучшую сторону. (Алена Гребенькова)