Белоусов будет исполнять обязанности премьера вместо заболевшего коронавирусом Мишустина

Первый заместитель премьер-министра РФ Михаила Мишустина Андрей Белоусов будет исполнять обязанности председателя правительства. Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «Об исполнении обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе видеоконференции с Владимиром Путиным сообщил, что заразился коронавирусом.

«Установить, что исполнение обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. осуществляется Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Белоусовым А.Р. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится на официальном сайте Президента РФ.

Премьер-министр РФ Мишустин заразился коронавирусом