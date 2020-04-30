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Белоусов будет исполнять обязанности премьера вместо заболевшего коронавирусом Мишустина

20:31
Андрей Белоусов. Фото AFP
Андрей Белоусов. Фото AFP
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Первый заместитель премьер-министра РФ Михаила Мишустина Андрей Белоусов будет исполнять обязанности председателя правительства. Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «Об исполнении обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе видеоконференции с Владимиром Путиным сообщил, что заразился коронавирусом.

«Установить, что исполнение обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. осуществляется Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Белоусовым А.Р. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится на официальном сайте Президента РФ.

Премьер-министр РФ Мишустин заразился коронавирусом

Дополнительная информация:

http://kremlin.ru/events/president/news/63296

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