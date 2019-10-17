Аверина получила награду, Поздняков — вручил
22:21
Сегодня в Дохе в рамках Генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов состоялась торжественная церемония вручения премий АНОК сильнейшим атлетам 2019 года.
Россиянка Дина Аверина победила в номинации «Лучшая спортсменка Европейских игр в Минске». Приз наша гимнастка получила из рук главы ЕОК Янежа Косьянчича.
Участие в церемонии принял Президент ОКР Станислав Поздняков, который вручил награду лучшему спортсмену Европейских игр итальянцу Мауро Несполи (стрельба из лука)