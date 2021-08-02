Это первый подобный случай в истории Олимпийских игр.

Коня по кличке Джет Сет швейцарского участника Токио-2020 Робина Годеля пришлось усыпить после серьезной травмы, полученной на Олимпиаде, — разрыва связки в нижней правой конечности. Повреждение животное получило в момент прохождения барьера в лесополосе. Швейцарский спортсмен вместе со своим конем участвовал в командном троеборье. Роковым для Джет Сета стал 20-й барьер.

По гуманным соображениям

«УЗИ выявило непоправимый разрыв связки в нижней правой конечности, чуть выше копыта. По гуманным соображениям и с согласия владельцев и спортсмена было принято решение усыпить лошадь. Взяты образцы, будет проведено вскрытие», — говорится в сообщении пресс-службы Международного олимпийского комитета.

It is with great sadness that we announce that the Swiss horse Jet Set, ridden by Robin Godel has had to be euthanised after pulling up extremely lame on the Sea Forest Cross Country Course during the Equestrian Eventing at the Tokyo 2020 Olympic Games on 1 August 2021. pic.twitter.com/B5hUZv2Pux — The FEI (@FEI_Global) August 1, 2021

После печального инцидента организаторы приостановили турнир, а все всадники вынуждены были остановиться, чтобы дать дорогу специалистам, которые эвакуировали животное с места происшествия. Вся необходимая ветеринарная помощь была Джет Сету оказана — его отвезли в клинику для прохождения осмотра.

Теперь Годель на Играх больше не выступит: конь и всадник связаны, менять боевого товарища в конном спорте во время соревнований нельзя. 22-летнего наездника заменит Эвелин Боденмюллер вместе с Вайолин де ла Брассери. «Лошадь — это животное, которое может получить травму в любое время, как любой футболист и вообще спортсмен», — прокомментировал главный ветеринарный врач сборной России Евгений Горовой.

«Конный спорт нужно запретить»

«С тяжелым сердцем сообщаю о преждевременной кончине моего дорогого Джет Сета, получившего разрыв связок в Токио. Джет был экстраординарной лошадью, он проводил отличное выступление. Он был создан для того, что больше всего любил: скакать и лететь над препятствиями. Спасибо всем за поддержку, я глубоко тронут этим. Надеюсь, вы поймете мое отсутствие в соцсетях в следующие несколько дней», — написал в Instagram Робин Годель.

В комментариях под постом спортсмена люди со всех уголков мира сочувствуют потере — фанаты из Новой Зеландии, Аргентины, Германии и даже России пишут об ужасной трагедии и желают сил всей команде. Но есть и те, кто призывает к запрету конного спорта и говорит об излишней жестокости по отношению к животным.

Marcelo: «Дешевле усыпить животное, чем позаботиться о нем и дать возможность жить нормально, правда? Некоторые люди любят своих животных только до тех пор, пока они нужны для чего-то...»

Camille Frank: «Может быть, этот спорт слишком опасен для лошадей? Это должно прекратиться, так грустно».

Agata: «Я знаю, что это очень грустно для обоих, но они относятся к животным, как к вещам. Это можно было исправить, в этом случае лошадь выжила бы. Наверное, не как спортивная лошадь, но все же была бы все еще среди нас».

Melanie: «Вот вам идея. Запретите этот спорт».

С ними спорят более знающие люди. Они не отрицают печальности ситуации, но указывают на факт, что с серьезной травмой ноги Джет Сет не смог бы дальше жить счастливо.

owltн?gen?Яal2 0 : «Чрезвычайно неэтично позволять лошадям жить с тремя ногами. Они хищные животные и нуждаются в возможности бегать. Он бы прожил жалкую жизнь в конюшне и с болью. Это же лошадь, которая привыкла бегать и прыгать. Это было бы жестоко».

My condolences to Robin, Jet Set's grooms, owners, previous riders, and friends. He was clearly loved and well taken care of during his 14 years of life. Fly high, Jet Set. pic.twitter.com/zkX3s1oUa5 — our little glub glub (@commiegillion) August 1, 2021

Лорен Харрис: «Хромота = травма. Джет Сет получил неожиданную травму, в результате которой у него была разорвана связка голени. Лошади не могут выжить только на трех ногах, и с учетом серьезности травмы он никогда не смог бы снова ходить без сильной боли. Это было печальной трагедией».

Не допустить страданий — гораздо гуманнее

Ходить конь и правда бы не смог с такой травмой, как минимум несколько месяцев. Для человека это не было бы критичной проблемой, но животное — другое дело. Ветеринарный врач Мария Жукова рассказала «СЭ», что есть определенные случаи, когда действительно лучше усыпить лошадь, чтобы не допустить страданий — это гораздо гуманнее:

— Есть такие ситуации, когда у лошади из-за травмы теряется возможность стоять на ноге. Так как это крупное животное от природы приспособлено жить в движении, то любое ограничение в стойле с гипсом на ноге может провоцировать дополнительные осложнения. Например, перестает нормально работать кишечник или могут заболеть соседние конечности, развиться ламинит. Тогда курабельность такого случая будет под сомнением.

Все лошади застрахованы, а за рубежом есть такое понятие, когда животное испытывает страдание. И если так происходит и это понимают, то никакие другие благие идеи сохранить ему жизнь ради будущего воспроизводства не могут иметь веса. Лошадь все равно усыпят. Считается, что та жизнь, которая будет впереди, — это лишения и мучения. Есть определенный список патологий, при которых лошадей не разрешается лечить.

Поэтому такой случай — это трагедия, но так бывает. Врачи в данной ситуации поступили правильно по отношению к лошади. Вряд ли кто-то мог предугадать вообще возникновение такой проблемы на Олимпиаде — раньше такого не было. Но это спорт, и здесь конь — такой же участник соревнований.