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Коня, выступавшего в Токио-2020, убили из-за травмы. Защитники животных — в ярости

Анастасия Плетнева
Анастасия Плетнева
Корреспондент
Сегодня, 16:45
Робин Годель на лошади Джет Сет. Фото Reuters
Робин Годель на лошади Джет Сет. Фото Reuters
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Это первый подобный случай в истории Олимпийских игр.
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Коня по кличке Джет Сет швейцарского участника Токио-2020 Робина Годеля пришлось усыпить после серьезной травмы, полученной на Олимпиаде, — разрыва связки в нижней правой конечности. Повреждение животное получило в момент прохождения барьера в лесополосе. Швейцарский спортсмен вместе со своим конем участвовал в командном троеборье. Роковым для Джет Сета стал 20-й барьер.

По гуманным соображениям

«УЗИ выявило непоправимый разрыв связки в нижней правой конечности, чуть выше копыта. По гуманным соображениям и с согласия владельцев и спортсмена было принято решение усыпить лошадь. Взяты образцы, будет проведено вскрытие», — говорится в сообщении пресс-службы Международного олимпийского комитета.

После печального инцидента организаторы приостановили турнир, а все всадники вынуждены были остановиться, чтобы дать дорогу специалистам, которые эвакуировали животное с места происшествия. Вся необходимая ветеринарная помощь была Джет Сету оказана — его отвезли в клинику для прохождения осмотра.

Теперь Годель на Играх больше не выступит: конь и всадник связаны, менять боевого товарища в конном спорте во время соревнований нельзя. 22-летнего наездника заменит Эвелин Боденмюллер вместе с Вайолин де ла Брассери. «Лошадь — это животное, которое может получить травму в любое время, как любой футболист и вообще спортсмен», — прокомментировал главный ветеринарный врач сборной России Евгений Горовой.

«Конный спорт нужно запретить»

«С тяжелым сердцем сообщаю о преждевременной кончине моего дорогого Джет Сета, получившего разрыв связок в Токио. Джет был экстраординарной лошадью, он проводил отличное выступление. Он был создан для того, что больше всего любил: скакать и лететь над препятствиями. Спасибо всем за поддержку, я глубоко тронут этим. Надеюсь, вы поймете мое отсутствие в соцсетях в следующие несколько дней», — написал в Instagram Робин Годель.

В комментариях под постом спортсмена люди со всех уголков мира сочувствуют потере — фанаты из Новой Зеландии, Аргентины, Германии и даже России пишут об ужасной трагедии и желают сил всей команде. Но есть и те, кто призывает к запрету конного спорта и говорит об излишней жестокости по отношению к животным.

Marcelo: «Дешевле усыпить животное, чем позаботиться о нем и дать возможность жить нормально, правда? Некоторые люди любят своих животных только до тех пор, пока они нужны для чего-то...»

Camille Frank: «Может быть, этот спорт слишком опасен для лошадей? Это должно прекратиться, так грустно».

Agata: «Я знаю, что это очень грустно для обоих, но они относятся к животным, как к вещам. Это можно было исправить, в этом случае лошадь выжила бы. Наверное, не как спортивная лошадь, но все же была бы все еще среди нас».

Melanie: «Вот вам идея. Запретите этот спорт».

С ними спорят более знающие люди. Они не отрицают печальности ситуации, но указывают на факт, что с серьезной травмой ноги Джет Сет не смог бы дальше жить счастливо.

owltн?gen?Яal20: «Чрезвычайно неэтично позволять лошадям жить с тремя ногами. Они хищные животные и нуждаются в возможности бегать. Он бы прожил жалкую жизнь в конюшне и с болью. Это же лошадь, которая привыкла бегать и прыгать. Это было бы жестоко».

Лорен Харрис: «Хромота = травма. Джет Сет получил неожиданную травму, в результате которой у него была разорвана связка голени. Лошади не могут выжить только на трех ногах, и с учетом серьезности травмы он никогда не смог бы снова ходить без сильной боли. Это было печальной трагедией».

Не допустить страданий — гораздо гуманнее

Ходить конь и правда бы не смог с такой травмой, как минимум несколько месяцев. Для человека это не было бы критичной проблемой, но животное — другое дело. Ветеринарный врач Мария Жукова рассказала «СЭ», что есть определенные случаи, когда действительно лучше усыпить лошадь, чтобы не допустить страданий — это гораздо гуманнее:

— Есть такие ситуации, когда у лошади из-за травмы теряется возможность стоять на ноге. Так как это крупное животное от природы приспособлено жить в движении, то любое ограничение в стойле с гипсом на ноге может провоцировать дополнительные осложнения. Например, перестает нормально работать кишечник или могут заболеть соседние конечности, развиться ламинит. Тогда курабельность такого случая будет под сомнением.

Все лошади застрахованы, а за рубежом есть такое понятие, когда животное испытывает страдание. И если так происходит и это понимают, то никакие другие благие идеи сохранить ему жизнь ради будущего воспроизводства не могут иметь веса. Лошадь все равно усыпят. Считается, что та жизнь, которая будет впереди, — это лишения и мучения. Есть определенный список патологий, при которых лошадей не разрешается лечить.

Поэтому такой случай — это трагедия, но так бывает. Врачи в данной ситуации поступили правильно по отношению к лошади. Вряд ли кто-то мог предугадать вообще возникновение такой проблемы на Олимпиаде — раньше такого не было. Но это спорт, и здесь конь — такой же участник соревнований.

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