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Российские всадницы не пробились в финал в командной и личной выездках на Олимпиаде

17:12
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Сборная России по конному спорту не сумела выйти в финал в командной выездке на Олимпийских играх в Токио.

Россиянки Инесса Меркулова, Александра Максакова и Татьяна Костерина заняли 12-е место — 6350,5 очка. В финал выходят восемь лучших команд.

В личной выездке Меркулова (5-е место в своей группе), Максакова (10) и Костерина (9) также не вышли в финал олимпийского турнира.

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Иван Шитик все материалы автора

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