Российские всадницы не пробились в финал в командной и личной выездках на Олимпиаде
17:12
Сборная России по конному спорту не сумела выйти в финал в командной выездке на Олимпийских играх в Токио.
Россиянки Инесса Меркулова, Александра Максакова и Татьяна Костерина заняли 12-е место — 6350,5 очка. В финал выходят восемь лучших команд.
В личной выездке Меркулова (5-е место в своей группе), Максакова (10) и Костерина (9) также не вышли в финал олимпийского турнира.
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