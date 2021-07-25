Российские всадницы не пробились в финал в командной и личной выездках на Олимпиаде

Сборная России по конному спорту не сумела выйти в финал в командной выездке на Олимпийских играх в Токио.

Россиянки Инесса Меркулова, Александра Максакова и Татьяна Костерина заняли 12-е место — 6350,5 очка. В финал выходят восемь лучших команд.

В личной выездке Меркулова (5-е место в своей группе), Максакова (10) и Костерина (9) также не вышли в финал олимпийского турнира.