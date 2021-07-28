Немка завоевала золото Олимпиады в соревнованиях по выездке
14:59
Немка Йессика фон Бредоу-Верндль стала обладательницей золотой медали на Олимпиаде в Токио. Она победила в личном первенстве в соревнованиях по выездке.
Конный спорт
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Выездка, личное первенство
Финал
1. Йессика фон Бредоу-Верндль (Германия) — 91,732
2. Изабель Верт (Германия) — 89,657
3. Шарлотт Дюжардин (Великобритания) — 88,543
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