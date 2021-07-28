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Немка завоевала золото Олимпиады в соревнованиях по выездке

14:59
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Немка Йессика фон Бредоу-Верндль стала обладательницей золотой медали на Олимпиаде в Токио. Она победила в личном первенстве в соревнованиях по выездке.

Конный спорт

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Выездка, личное первенство

Финал

1. Йессика фон Бредоу-Верндль (Германия) — 91,732

2. Изабель Верт (Германия) — 89,657

3. Шарлотт Дюжардин (Великобритания) — 88,543

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Иван Шитик все материалы автора

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  • Прапор Задов

    Честно да простят меня фанаты но это не спорт !

    28.07.2021

  • Sehrgut

    :horse: Лошадок проверьте на Допинг!!! Чай не в первой...! :cut_of_meat::100:

    28.07.2021