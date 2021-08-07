Швеция выиграла командное первенство по конкуру на Олимпиаде в Токио
16:34
Сборная Швеции выиграла командное первенство по конкуру на Олимпиаде в Токио.
Второе месте заняла команда США, третьими стали бельгийцы.
Конный спорт
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Конкур, командное первенство
Финал
1. Швеция
2. США
3. Бельгия
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