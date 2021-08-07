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Швеция выиграла командное первенство по конкуру на Олимпиаде в Токио

16:34
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Сборная Швеции выиграла командное первенство по конкуру на Олимпиаде в Токио.

Второе месте заняла команда США, третьими стали бельгийцы.

Конный спорт

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Конкур, командное первенство

Финал

1. Швеция

2. США

3. Бельгия

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Иван Шитик все материалы автора

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