Россия везет в Токио шесть коноводов. Кто они такие и чем помогут нашей сборной на Олимпиаде

Наша сборная по конному спорту впервые за 30 лет примет участие на Олимпиаде в командном турнире по выездке. Главное же сейчас — доставить лошадей в Токио.

В заявке нашей олимпийской сборной, опубликованной на этой неделе ОКР, многих удивило присутствие в команде по конному спорту сразу шести человек с загадочной профессией коновод. Чем занимаются эти люди и почему без них нашей сборной — никак? На самом деле все просто: коновод (или грум) — это человек, которой ухаживает за лошадью, выводит и заводит ее в стойло, кормит и поит, седлает и расседлывает. В общем, это аналог сервисера в лыжных видах спорта, с той разницей, что ему приходится работать не с бездушным инвентарем, а с живым существом.

Вообще, о конном спорте в России знают не так много — на экранах постоянно мелькают победы тех же лыжников, фигуристов, художниц и синхронисток. А между тем в составе нашей сборной в Токио едет шесть всадников, один из которых — запасной (и это не считая коноводов). Впервые с 1992 года россияне будут участвовать в командном турнире по выездке.

Вместе с ветеринарным врачом сборной России Евгением Горовым обсуждаем, из чего состоят соревнования по конному спорту на Олимпийских играх, как лошади будут добираться до Токио и реально ли заразиться допингом через сено.

Яркое прошлого отечественного конного спорта

Советские конники участвовали в Играх начиная с 1952 года и показывали неплохие результаты. Иван Кизимов брал медали на трех Олимпиадах подряд и все время разного достоинства. В том числе и золото. В 1960 году чемпионом стал Сергей Филатов. Сборная страны в командном турнире по выездке тоже выигрывала главный титул — произошло это в 1972 году. На домашней Олимпиаде в Москве случилось последнее чемпионство в этом виде — сборная по выездке в составе Юрия Ковшова, Виктора Угрюмова и Веры Мисевич выиграла золото Игр. Выездку считают основой конного спорта и его самой элегантной частью — здесь важно продемонстрировать способность лошади к правильным движениям на всех аллюрах (способам хода или бега).

В последний раз наша команда по выездке принимала участие в олимпийских соревнованиях двенадцать лет спустя после того золота. И вот сейчас наконец возвращается на Игры. Главный тренер сборной Владимир Белецкий так и сказал, что участие в командном турнире — уже достижение. Но все-таки нужно выступить достойно. С одной стороны, можно упрекнуть специалиста в ненацеленности на результат, но это не так — в любом случае нужно трезво оценивать свои перспективы. А шанс на победу есть у всех и всегда. Спортсменам важно выступить так, чтобы им самим не было стыдно.

Главный ветеринарный врач сборной России Евгений Горовой уверил, что с лошадьми сейчас все в порядке и все готовятся в нормальном режиме:

— В настоящий момент все лошади, которые находятся в сборной, в полном здравии. Врачи — суеверные люди, что будет завтра-послезавтра, никто не знает. Лошадь — это животное, которое может получить травму в любое время, как любой футболист и вообще спортсмен. Полная команда сборной России по выездке и два личных всадника в троеборье, которые принимают участие в Олимпийских играх, готовятся по нормальной спортивной программе. В ходе подготовки по разным причинам — в зависимости от уровня подготовки лошадей, от степени их тренированности, от состояния здоровья — тренеры и ветеринарные врачи имеют возможность поменять одну лошадь на другую. Это определяется физической подготовкой животного. В результате комплексного обследования пары приходят к выводу, какую ставить в состав сборной.

Необычная допинг-история

Несколько лет назад в сборной Швейцарии разгорелся допинг-скандал — всадница Надя Петер-Штайнер отбывала наказание вместе со свой лошадью, в крови которой как раз и нашли запрещенные вещества. Но интересно даже не это — девушка сумела оправдаться и рассказала необычную историю. Оказывается, трамадол попал в организм лошади, когда она поела сена вместе с мочой водителя фургона. Ему как раз накануне врач прописал обезболивающее. Невероятные допинг-истории сейчас не редкость, но в таком вопросе всегда лучше узнать мнение эксперта. А что если это действительно возможно?

— Мое личное мнение — это бред, — рассказал Евгений Горовой. — Никакой уважающий себя конник, профессионал, тем более в команде Швейцарии, не посмеет прийти в денник и помочиться на сено своей лошади.

В Швейцарии, как правило, не нанимают водителем фургона отдельного человека. За рулем сидит или сам владелец лошади, или тренер, или грум. Кто-то из них. Практически никогда не бывает так, чтобы отдельно держали водителей коневозки. Ни тренер, ни спортсмен, ни коновод никогда не позволят себе испражниться на корм своей лошади. Для профессиональных людей это абсурд.

Долгая поездка на Олимпиаду

Все привыкли к тому, что у спортсменов, как правило, с собой много различных вещей. 60 разных предметов выдали только во время экипировки сборной России! А ведь еще нужно взять с собой костюмы и предметы (ленты, обручи, шпаги, рапиры и так далее), чтобы участвовать в соревнованиях. В конном спорте — и того больше. На каждый старт приходится ездить со своим конем.

И в Токио они, конечно, тоже отправятся. Перед этим им предстоит пройти специальную подготовку и недельный карантин в Германии, после чего лошади полетят специальным рейсом в Японию.

— Перед тем как лошади уедут в Токио, они пройдут в Аахене (Германия) семидневный карантин, — делится информацией о всей процедуре Евгений Горовой. — Все лошади собираются в одном месте, изолируются, и туда никого не пускают, только по специальным пропускам. В течение этого времени лошади подвергаются различным обработкам, проводятся исследования крови на инфекционную анемию, смывов на грипп, кровепаразитарные заболевания. Такое делается несколько раз в течение семи дней. Лошади обрабатываются снаружи, получают противоглистные препараты — делается все, чтобы лошадь въехала на территорию Японии без признаков какого-либо заболевания.

После тщательного осмотра и остальной подготовки лошади наконец транспортируются в Токио. Из Германии их сначала везут в Бельгию, оттуда — в Абу-Даби, где будет происходить небольшая остановка. И только потом они прибудут в Японию.

— Лошади грузятся в специальные дезинфицированные автомобили-коневозки, в которых их перевозят до аэропорта. Он находится в Бельгии. Там организована конюшня, специальные боксы и погрузочная площадка. Туда приезжают все коневозки, выгружают лошадей, они помещаются в боксы. В каждом летит две лошади. С ними едет один человек, от нашей команды это Татьяна Костерина, представитель выездки. В самолете летит 36-40 голов лошадей, полет занимает 20 часов с посадкой в Абу-Даби для дозаправки. Лошади при этом выходить из самолета не будут. Всего в самолет допускается не более девяти человек. Остальные вылетают сразу за ними, но наш самолет летит гораздо быстрее, 11 часов. Мы первыми прилетаем в Олимпийскую деревню и там встречаем лошадей. Мы подготовим боксы, если необходимо будет, то лекарства, и так далее. Надеюсь, что все пройдет хорошо.

Самолет — это самый быстрый способ добраться из одной точки в другую, но многие не очень хорошо переносят полет. В частности, это касается самых сложных маневров — взлета и посадки. Когда самолет уже набрал высоту и просто летит, то там нет особой тряски и прочего дискомфорта. А вот в остальное время может закладывать уши или возникать проблемы с вестибулярным аппаратом. Это у людей — лошади могут по-другому переносить полет и быстрее или легче адаптироваться к жизни после него.

— Полет лошади переносят по-разному. Наиболее неприятными являются взлеты и посадки. Обычно во время самого перелета лошади достаточно спокойны, там нет тряски. Единственное, что там очень мало место, неудобно кормить, поить лошадей, желательно, чтобы был человек, который за ними всегда следит.

Когда вы везете лошадей на длинное расстояние, например, автомобилем, то есть возможность остановиться. Когда самолетом, этого сделать нельзя. В этом минус. Но самолет летит всего 20 часов, а автомобиль может ехать до Токио несколько дней или недель. Все это время лошади находятся в закрытом пространстве. Мы летали много раз, все было нормально. Вообще это зависит от характера лошади.

В истории выступлений сборной на Олимпийских играх были победы и призовые места. История циклична, так что в какой-то момент времени такое положение дел должно вернуться. Может быть, это случится уже в Токио.