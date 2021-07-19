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Лошади сборной России на Олимпиаде будут питаться фруктами, выращенными в Японии

11:05

Лошади сборной России на Олимпийских играх могут есть фрукты только японского происхождения, сообщила Татьяна Костерина, которая выступит на Олимпиаде в выездке.

— На каждую лошадь разрешалось до 250 кг снаряжения с учетом веса ящика. То есть около 200 кг снаряжения на каждую плюс инструмент для обслуживания, а также зерновые корма, овес, мюсли — по 100 кг на лошадь на две недели, их разрешают брать с собой, — сказала Костерина. — Сеном и соломой обеспечивают уже на месте. Яблоки и морковь везти нельзя категорически — все на месте, — приводит ТАСС слова Костериной.

Олимпийские соревнования по выездке стартуют с квалификации 24 июля.

«Лошадей по несколько раз проверили перед отлетом, мы были в карантине. Обрабатывали их против паразитов. Дважды в день меряем им температуру и обязательно записываем ее», — добавила Костерина.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11932497

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Гоша Чернов все материалы автора

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