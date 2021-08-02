МОК сообщил о первой смерти участника Олимпиады. Это лошадь

Международный Олимпийский комитет сообщил об усыплении лошади Jet Set 22-летнего швейцарского жокея Робина Годеля после прохождения кросса в рамках командного троеборья на турнире в Токио.

Согласно сообщению, 14-летняя лошадь получила травму при прохождении 20-го барьера в лесополосе 1 августа. Она получила немедленную ветеринарную помощь на трассе и была перемещена специальной каретой скорой помощи в ветеринарную клинику, но травмы были несовместимы с жизнью.

«К сожалению, УЗИ выявило непоправимый разрыв связки в нижней правой конечности, чуть выше копыта, и по гуманным соображениям и с согласия владельцев и спортсмена было принято решение усыпить лошадь. Взяты образцы, и будет проведено вскрытие», — говорится в сообщении.

До кросса Годель на Jet Set шел на 47-м месте из 63 участников.