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Сборная Великобритании выиграла золото Олимпиады в конном троеборье

13:23
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Сборная Великобритании по конному спорту выиграла золото в троеборье. По итогам соревнований команда получила 86,30 очков.

Второе место заняла команда Австралии (100,20). Тройку замкнула сборная Франции (101,50).

Конный спорт

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Троеборье, командное первенство

Финал

1. Великобритания — 86,30

2. Австралия — 100,20

3. Франция — 101,50

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