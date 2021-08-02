Сборная Великобритании выиграла золото Олимпиады в конном троеборье
13:23
Сборная Великобритании по конному спорту выиграла золото в троеборье. По итогам соревнований команда получила 86,30 очков.
Второе место заняла команда Австралии (100,20). Тройку замкнула сборная Франции (101,50).
Конный спорт
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Троеборье, командное первенство
Финал
1. Великобритания — 86,30
2. Австралия — 100,20
3. Франция — 101,50
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