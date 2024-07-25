Селиваненко — о матче Андреевой и Линетт: «Интересная встреча для первого круга»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» оценил жеребьевку теннисного турнира в женском одиночном разряде на Олимпийских играх в Париже.

В первом круге Мирра Андреева встретится с представительницей Польши Магдой Линетт.

«Магда уже давно в туре, корты «Ролан Гарроса» для нее одни из самых любимых, на них она уже доходила до полуфинала турнира «Большого шлема». Впрочем, как и для Мирры, у которой «Ролан Гаррос» также связан с отличной игрой. Интересная встреча для первого круга», — сказал Селиваненко «СЭ».

Теннисный турнир на Играх-2024 в Париже пройдет с 27 июля по 4 августа.