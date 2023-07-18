Журова отреагировала на исключение Лондона из кандидатов на проведение олимпийской квалификации

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала новость о том, что МОК принял решение не проводить отборочные турниры на Олимпийские игры 2024 года в Лондоне из-за позиции по российским спортсменам.

«МОК подал достаточно значимый сигнал мировому спортивному сообществу. Ведь до этого вопросы допуска российских спортсменов к соревнованиям решались на уровне международных федераций. А затем даже в случае положительного решения страна — организатор турнира могла отказаться проводить соревнования с участием россиян. В результате возникал хаос. Чтобы подобное не повторялось, МОК сейчас занял такую позицию. МОК попытался быть не суперполитизированным. И подал сигнал другим странам, желающим проводить олимпийские квалификационные турниры», — цитирует Журову Vprognoze.ru.

В марте этого года Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к турнирам атлетов из России и Белоруссии в нейтральном статусе.