Журова назвала «унижением» возможный допуск россиян до ОИ-2024 на условиях команды беженцев

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала новость о возможном допуске российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже на тех же условиях, какие предусмотрены для команды беженцев.

«Считаю, что в данном случае нужно дождаться официального коллегиального решения МОК по этому вопросу. Потому что, когда появляется какая-то не совсем правдивая информация, как в данном случае, в МОК начинают злиться и действительно задумываться над таким решением. И если такое произойдет, то вряд ли наши спортсмены пойдут на такое унижение. Как на такое можно будет согласиться великой России? Мы никуда не бежим, поэтому никакого статуса беженцев быть не может», — приводит слова Журовой RT.

Ранее агентство «Весь спорт» со ссылкой на источники заявило, что российских спортсменов допустят к Олимпиаде в Париже на тех же условиях, что и команду беженцев.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.