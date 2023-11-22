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Сегодня, 14:09

Тарасова усомнилась в словах Баха о дискриминации: «Может ему так кажется?»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который заявил, что спортсмены не должны отвечать за действия своих правительств и национальных олимпийских комитетов.

«Они соблюдают принцип отсутствия дискриминации к нашим спортсменам? Может ему так кажется? МОК не пускает наших спортсменов на соревнования несколько лет. И не разрешает нам проводить соревнования с участием других спортсменов», — сказала Тарасова «СЭ».

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе, если они не связаны с военными структурами стран.

В октябре МОК приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) из-за включения в его состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Татьяна Тарасова
Томас Бах
МОК
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