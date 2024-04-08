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Тарпищев: «Условия допуска теннисистов на Олимпиаду в Париже те же, что и на Игры в Токио»

Виктория Кравченко
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что условия участия российских теннисистов в Олимпиаде в Париже не изменились по сравнению с 2021 годом, когда проходили Игры в Токио. Он заявил, что теннисисты всегда были выше каких-либо разбирательств и делали свое дело.

«Можно по-всякому рассуждать об отсутствии флага и гимна, но почему сейчас об этом так заговорили, ведь на таких же условиях, какие выдвигаются сейчас, мы выступали в Токио. Они не улучшились и не ухудшились. Я не понимаю вопроса. Свою деятельность мы ведем в рамках того, что давно утверждено. И своими победами мы делаем славу родине», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Ранее президент ФТР заявил, что считает глупостью называть теннисистов иноагентами.

На Олимпиаде в Токио теннисисты из России завоевали три награды: Карен Хачанов — серебро, Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова — золото, Аслан Карацев и Елена Веснина — серебро.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Олимпиада
Шамиль Тарпищев
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