Сборная Канады квалифицировалась на олимпийский женский футбольный турнир

Сборная Канады переиграла команду Ямайки в двухматчевом противостоянии плей-ин и квалифицировалась на олимпийский женский футбольный турнир 2024 года. Сегодня канадки выиграли со счетом 2:1, а в прошедшую пятницу — 2:0.

Сборная Канады является пятой страной, получившей право сыграть на женском футбольном турнире на Олимпиаде-2024, присоединившись к Франции, США, Бразилии и Колумбии. Всего же там будет 12 команд.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.