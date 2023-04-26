Роднина назвала русофобскими условия допуска МОК на международные соревнования

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала для «СЭ» высказывание вице-премьера Дмитрия Чернышенко об условиях Международного олимпийского комитета (МОК) для допуска российских и белорусских спортсменов до международных соревнований.

«Могу ли я согласиться со словами Чернышенко? Абсолютно. Когда нас раньше наказывали, то мы знали, за что и почему. Сейчас просто русофобия. [Хотят] унизить нас. Действительно нет интереса в такой ситуации выступать», — сказала Роднина «СЭ».

Во время выступления на марафоне «Знания. Первые» Чернышенко заявил, что МОК выдвигает «унизительный ультиматум российским спортсменам, предлагая им ради выступления на Олимпиаде, по сути, предать свою Родину» и что России такая Олимпиада не нужна.

Ранее Президент Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) Франческо Риччи Битти сообщил, что организация находится в процессе разработки модели декларации, которую российские и белорусские спортсмены должны будут заполнять для участия в международных соревнованиях.