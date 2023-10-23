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Сегодня, 13:40

Поздняков считает, что Олимпиада в Париже для россиян точно закрыта

Виктория Кравченко
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Глава ОКР Станислав Поздняков ответил на вопрос о том, закрыта ли Олимпиада в Париже для российских спортсменов.

— Олимпиада-2024 в Париже окончательно закрыта для ОКР? Имею в виду не возможное приглашение со стороны МОК российских спортсменов под нейтральным статусом, а именно ваше участие как организации.

— В Париже — точно, — цитирует Позднякова «Известия».

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от соревнований. В марте 2023-го организация предложила допустить атлетов из России и Белоруссии, не поддерживающих СВО, к турнирам в нейтральном статусе.

Игры во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: https://iz.ru/1593412/aleksei-fomin/v-parizhe-okr-tochno-ne-budet
Олимпиада
Станислав Поздняков
МОК
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