Мамиашвили считает ангажированной ситуацию с выступлением 35 стран против участия России в Олимпиаде

Президент Федерации борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление министра спорта Литвы Юргите Шюгждинене о выступлении 35 стран против допуска российских и белорусских спортсменов до Олимпиады-2024 в Париже.

«Это ожидаемая, ангажированная, политическая и беспрецедентная ситуация. МОК будет придерживаться олимпийской хартии или пойдет на такое беспрецедентное и политическое решение», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Ранее представитель Международного олимпийского комитета (МОК) заявил, что спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в предстоящих Олимпийских играх-2024 в Париже только в нейтральном статусе.