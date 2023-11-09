Глава Калмыкии Хасиков — об отношении Баха к России: «Кто-то на него очень сильно влияет!»

Глава Калмыкии Бату Хасиков высказался о переменчивой позиции президента МОК Томаса Баха по отношению к России.

«Что-то мне подсказывает, что в глубине души Томас Бах — за нас и считает несправедливыми действия в отношении России, но, видимо, кто-то на него очень сильно влияет, и поэтому мы видим, что он так «перекрашивается», — цитирует Хасикова «Газета.ру».

В 2022 году после начала СВО на Украине Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО. 23 марта 2023 года Бах выступил с очередным заявлением по участию россиян в Олимпийских играх 2024 года в Париже. 28 марта 2023 года состоялся исполком МОК, на котором, как ожидалось, будет обсуждаться участие россиян и белорусов в ОИ-2024, однако Бах на пресс-конференции по итогам исполкома заявил, что этот вопрос даже не поднимался, а все санкции против российского спорта остаются в силе. 12 октября МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр 2024 года в необходимое время.

43-летний Хасиков — многократный чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов.