Зимние юношеские Олимпийские игры в Лозанне объявлены открытыми

Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга объявила III зимние юношеские Олимпийские игры в Лозанне открытыми, информирует ТАСС. Церемония открытия проходит на главной арене Игр, которая носит название «Водуа».

Перед выступлением президента Швейцарии с приветственной речью к участникам соревнований обратился глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Во время выступления он сделал совместную фотографию с пятью спортсменами, представляющими различные континенты.

III зимние юношеские Олимпийские игры в Лозанне завершатся 22 января. В юношеских Играх принимают участие спортсмены с 14 до 18 лет. Сборная Швейцарии на правах хозяйки турнира будет самой многочисленной: в нее вошло 112 спортсменов. Следом идет сборная России. В состав олимпийской команды вошли 106 спортсменов: 45 девушек и 61 юноша из 20 регионов страны.