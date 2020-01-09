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Зимние юношеские Олимпийские игры в Лозанне объявлены открытыми

23:27

Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга объявила III зимние юношеские Олимпийские игры в Лозанне открытыми, информирует ТАСС. Церемония открытия проходит на главной арене Игр, которая носит название «Водуа».

Перед выступлением президента Швейцарии с приветственной речью к участникам соревнований обратился глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Во время выступления он сделал совместную фотографию с пятью спортсменами, представляющими различные континенты.

III зимние юношеские Олимпийские игры в Лозанне завершатся 22 января. В юношеских Играх принимают участие спортсмены с 14 до 18 лет. Сборная Швейцарии на правах хозяйки турнира будет самой многочисленной: в нее вошло 112 спортсменов. Следом идет сборная России. В состав олимпийской команды вошли 106 спортсменов: 45 девушек и 61 юноша из 20 регионов страны.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7490475

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