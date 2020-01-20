Защитник юношеской сборной России Кудрявцев: «Знали: если расслабимся, то датчане будут нас бить»

Защитник сборной России U16 Кирилл Кудрявцев после победы в матче юношеской Олимпиаде-2020 над Данией (9:0) подчеркнул, что команда очень серьезно настраивалась на эту встречу.

— Все матчи полезные. Мы таким образом готовились к завтрашнему полуфиналу. Например, отрабатывали во втором периоде наложение смен. Настраивались очень серьезно, знали, если расслабимся, то соперники нас будут бить. В концовке уже чуть экономили силы, — приводит пресс-служба ОКР слова Кудрявцева.

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