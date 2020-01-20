Олимпиада
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Олимпиада

Защитник юношеской сборной России Кудрявцев: «Знали: если расслабимся, то датчане будут нас бить»

18:33

Защитник сборной России U16 Кирилл Кудрявцев после победы в матче юношеской Олимпиаде-2020 над Данией (9:0) подчеркнул, что команда очень серьезно настраивалась на эту встречу.

— Все матчи полезные. Мы таким образом готовились к завтрашнему полуфиналу. Например, отрабатывали во втором периоде наложение смен. Настраивались очень серьезно, знали, если расслабимся, то соперники нас будут бить. В концовке уже чуть экономили силы, — приводит пресс-служба ОКР слова Кудрявцева.

Новый русский суперталант не пощадил Данию на Олимпиаде. Покер и шесть очков от ярославского вундеркинда

Дополнительная информация

https://twitter.com/Olympic_Russia

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир