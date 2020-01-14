Вторник на юношеской Олимпиаде. Главные события дня

В пятый соревновательный день на III зимних юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне будет разыграно пять комплектов наград, а также определятся участники плей-офф в турнире смешанных команд по керлингу.

В спринте у горнолыжников Россию представят Анастасия Трофимова среди девушек и Роман Зверян среди юношей. В биатлоне пройдут спринтерские гонки, и первыми на старт выйдут юноши, среди которых четверо россиян — Павел Ляшок (№2), чемпион Игр в индивидуальной гонке Олег Домичек (№36), Роман Моренков (№65) и Денис Иродов (№91). У девушек сборная России также представлена четырьмя участницами — обладательница золота в индивидуальной гонке Алена Мохова (№15), Арина Солдатова (№46), Кристина Павлушина (№85) и Анастасия Зенова (№95).

Еще одна медаль будет разыграна в ски-альпинизме, где состоятся соревнования смешанных команд в эстафете. Россияне Евгения Долженкова и Никита Филиппов стартуют в составе сборной Европы.

Помимо этого, завершается предварительный турнир в турнире среди смешанных команд у керлингистов. Сборная России проведет матч с Польшей, который должен решить судьбу второй путевки в плей-офф от группы А. Первая у канадцев, а вторая в случае победы точно достанется россиянам.

14 января. Основные события

11.30. Горные лыжи. Слалом, девушки. 1-я попытка

12.00. Керлинг. Смешанные команды. Групповой этап. Россия — Польша

12.30. Биатлон. Юноши. Спринт

13.00. Горные лыжи. Слалом, юноши. 1-я попытка

13.00. Ски-альпинизм. Смешанная эстафета

15.30. Биатлон. Девушки. Спринт

15.45. Горные лыжи. Слалом, девушки. 2-я попытка

17.00. Горные лыжи. Слалом, юноши. 2-я попытка