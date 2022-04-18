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В Госдуме отреагировали на отказ МОК проводить заседания с участием россиян

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал отказ Международного олимпийского комитета (МОК) проводить заседания с участием россиян.

«Сейчас не проходит каких-либо заседаний, и решение что-либо проводить без россиян выглядит странным. Но в целом подобное направление мысли от МОК — это прямая дискриминация. Тем более что члены рабочих органов Международного олимпийского комитета избираются индивидуально. Это в очередной раз говорит о политизации олимпийского движения, в которую зачем-то пустился МОК. Рассчитываем на адекватность позиции не только комитета, но и всех международных спортивных организаций в ближайшем будущем. Спорт не может быть инструментом давления или политики», — сказал Свищев.

Ранее МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.

Дмитрий Свищев
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