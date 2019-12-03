Станислав Поздняков: «Ждем от РМОУ продолжения плодотворного сотрудничества»

Глава ОКР Станислав Поздняков в день празднования 10-й годовщины Российского международного олимпийского университета отметил, что он стал одним из самых узнаваемых брендов в спортивном образовании.

— За 10 лет РМОУ стал одним из самых узнаваемых брендов в мире олимпийского образования, — сказал Поздняков. — К настоящему моменту представители более 60 стран являлись студентами и преподавателями этого университета. Это большой и интересный проект, в который вовлечены более 50 национальных олимпийских комитетов. Все они с большим удовольствием посылают сюда студентов. Учиться здесь очень престижно. Программы РМОУ признаны во всем мире и несколько лет подряд занимают высокие места в рейтингах. Преподавание как на русском, так и на английском языках делает обучение в РМОУ доступным для большого числа абитуриентов. Мы, как соучредитель РМОУ, заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве, и уверены, что у него большое и интересное будущее. Обучение здесь позволит многим специалистам повысить квалификацию. Это улучшит качество тренировочного процесса в тех видах спорта, которые нам интересны, а также даст большое количество специалистов для ОКР и национальных федераций. Сейчас мы остро нуждаемся в квалифицированных кадрах. Поэтому ждем от РМОУ плодотворного сотрудничества и появления новых спортивных лидеров.

— Глава государства сказал, что университет может стать кузницей кадров для массового спорта.

— Безусловно, это очень важно. Надо понимать, что олимпийское движение — не только спорт высших достижений. И чтобы реализовывать весь спектр программ, нам необходимы специалисты. А РМОУ та площадка, на которой мы можем добиться серьезного прогресса. Качество образования здесь это позволяет. (Антон Бабошин)