Станислав Поздняков: "ОИ-2014 превратили Сочи из второсортного курорта в центр туризма"

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выступил на пресс-конференции в Доме болельщиков команды России в Минске, посвященной промежуточным итогам выступления сборной на Европейских играх и недавней сессии Международного Олимпийского комитета в Лозанне.

- Не смущают ли вас значительные расстояния между городами, в которых пройдут ОИ-2026 (Милан, Кортина д'Ампеццо, Антерсельва)? - вопрос Позднякову.

- Одним из ключевых преимуществ сочинской заявки была компактность в расположении объектов. И до сих пор по этой причине многим ставят наши Игры в пример.

- Означает ли это, что без серьезных вложений Олимпиаду все-таки провести невозможно?

- Все зависит от того, на что направлены эти вложения. Мы все видим, что Олимпийские игры превратили Сочи из второсортного курорта в центр туризма, куда приезжают гости и летом, и зимой. Гостиницы забронированы круглый год - свободного номера не найти. Вложений требует любая Олимпиада, и оргкомитет Игр-2026 тоже будет проводить реновацию объектов и другие необходимые работы. (Мария Маркова)

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