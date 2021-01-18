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«Серьезные люди в МОК об этом знают». Глава ОП Башкирии о желании Уфы принять Олимпийские игры

12:51
Ростислав Мурзагулов. Фото ФК "Уфа".
Ростислав Мурзагулов. Фото ФК "Уфа".

Глава Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов в разговоре с «СЭ» заявил, что Уфа может побороться за право проведения зимних Олимпийских игр.

«Такая возможность прорабатывается, но мы не будем раскрывать все карты, — заявил «СЭ» Мурзагулов. — Эта идея взята не с потолка, она вполне реалистична. Более того, об этом известно серьезным людям в Международном Олимпийском комитете. Уфа неоднократно принимала различные соревнования, а сейчас нельзя сказать, что выстроилась очередь за право провести Олимпиаду. Все знают наш потенциал.

Это будет прорабатываться. Есть различные варианты по году проведения. В том числе и с 2030 годом — это реалистично в случае, если будет определенное развитие событий вокруг этой тематики.

Есть ли поддержка на уровне нашего государства? Ее не может не быть, мы один из опорных регионов этого государства".

(Севастиан Терлецкий)

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