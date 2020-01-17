Россияне сохранили лидерство в медальном зачете юношеской Олимпиады

17 января российские спортсмены завоевали две бронзовые награды по итогам восьмого дня юношеских Олимпийских игр, которые проходят в швейцарской Лозанне.

Сперва саночница Диана Логинова завоевала бронзу, а затем дуэт Михаила Карнаухова и Юрия Чирвы стал третьим в соревнованиях саней-двоек.

В активе сборной России, которая лидирует в общем медальном зачете ЮОИ-2020, 9 наград из них: 5 золотых, 8 серебряных и шесть бронзовых. Вторая — Швейцария (5-5-3), на третьей строчке Япония (4-2-1).

Юношеские Олимпийские игры продлятся до 22 января.