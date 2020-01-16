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Россия сохранила лидерство в медальном зачете юношеской Олимпиады

17:16

Сборная России сохранила лидерство в неофициальном медальном зачете зимней юношеской Олимпиады по итогам седьмого соревновательного дня. В четверг конькобежец Павел Таран завоевал бронзу в масс-старте, а сборная по керлингу стала третьей в соревновании смешанных команд.

На счету России в общекомандном зачете пять золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые медали. Второе место занимают хозяева Игр сборная Швейцарии (5-5-3), третье — японцы (4-2-1).

Юношеские Олимпийские игры проходят в Лозанне и завершатся 22 января.

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