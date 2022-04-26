Поздняков: «На развитие олимпийских видов спорта выделят 2 миллиарда рублей»

Программа развития олимпийский видов спорта будет рассчитана на период с 2022 по 2026 год

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в своем Telegram-канале сообщил о масштабном финансировании олимпийских видов спорта.

«Сегодня прошло заседание Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Считаю важным обозначить темы, которые поднимались в рамках нашей встречи. В частности, говорили о том, что антироссийские санкции и ограничения в международном спорте заставляют нас мобилизоваться по всем направлениям деятельности.

Сейчас Олимпийский комитет России завершает подготовку скорректированной комплексной Программы развития Олимпийских видов спорта на период с 2022 по 2026 годы. Финансирование Программы оставит порядка 2 миллиарда рублей в год. При этом основной нашей задачей является не только отработка актуальной ситуации, но также адекватное и своевременное реагирование на изменения международной обстановки», — написал Поздняков.