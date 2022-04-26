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26 апреля, 17:06

Путин: «Мы всегда, проходя через трудности, становимся сильнее»

Путин заявил, что российские спортсмены, проходя через трудности, становятся сильнее
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Путин и победители Олимпиады в Пекине.
Фото kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на встрече с олимпийцами и паралимпийцами заявил, что россияне, проходя через трудности, становятся сильнее.

«Я бы в завершении хотел продолжить то, что сейчас только что было сказано нашим паралимпийцем. И его, на мой взгляд, главная мысль заключается в том, что нам создают трудности, но когда мы через эти трудности проходим, мы всегда, проходя через трудности, становимся сильнее, и для этого у нас действительно все есть. У нас есть абсолютно очевидные конкурентные преимущества, связанные с размерами нашей страны, с ее масштабом, с ее климатическими различными зонами, с развитием технологий и растущим вниманием государства к спорту и к спортсменам, к физической культуре», — приводит слова Путина РИА «Новости».

Сегодня, 26 апреля, в Кремле состоялась церемония вручения государственных наград победителям и призерам Олимпиады в Пекине, а также победителям и призерам Игр «Мы вместе. Спорт», которые были проведены после отстранения российских паралимпийцев от участия в Паралимпиаде в Китае.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220426/putin-1785562716.html
Олимпиада
Владимир Путин
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