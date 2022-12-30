Ильгар Мамедов: «Европейцы с удовольствием сделают так, чтобы нас не было на ОИ-2024»

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов прокомментировал возможный переход под эгиду Олимпийского совета Азии.

«Я так понимаю, что не может какой-то вид спорта перейти, а какой-то нет. Если это решение будет принято, значит, мы перейдем всеми видами сразу. Мне кажется, что если фехтование захочет перейти в Азию, а дзюдо — остаться в России, наверное, так будет нереально.

Если мы попадем в Азиатскую конфедерацию фехтования (AFC) то там, конечно, есть страны конкуренты, но их намного меньше, чем в Европе. Конечно, было бы желательно попасть в Африканскую конфедерацию, там кроме Египта вообще никого нет. Мы без борьбы будем на Олимпийских играх. Или, как вариант, в Панамериканскую конфедерацию фехтования (PAFC), там тоже кроме США никого нет.

Европа самая сильная, особенно в олимпийском отборе. Многие сильнейшие команды не попадают на Олимпийские игры от Европы. На втором месте это Азиатская конфедерация и на третьем — Панамериканская, Африканская на четвертом. Европейцы, скорее всего, даже рады, что нас отстранили. Мы для них континентальные конкуренты. Но если мы проберемся на Олимпиаду, то там все равно будем представлять свою страну. Ну я по крайней мере на это надеюсь. Конечно, они с удовольствием сделают так, чтобы нас там не было. Летом в Каире Франция впервые, по-моему, за всю историю выиграла общекомандный зачет. Шесть общекомандных зачетов и две Олимпиады.

За последние годы мы выиграли практически все. Только итальянцам проиграли один раз в 2018, когда нам не дали готовиться толком. Сейчас в Каире на чемпионате мира Франция впервые выиграла. А ближайшие Олимпийские игры, как вы знаете, во Франции. Ну и как вы думаете, зачем мы нужны в Париже французам? Они с удовольствием пофехтуют без нас на Олимпиаде», — приводит Metaratings слова Мамедова.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.