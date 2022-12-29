Глава МОК Бах заявил, что видит обнадеживающие признаки в ситуации с отстранением россиян

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил с новогодним послании.

Во время своей речи он заявил, что видит «обнадеживающие признаки» в ситуации с отстранением российских спортсменов от международных соревнований.

«Обнадеживающие признаки дают нам основания для того, чтобы с полной решимостью продвигать нашу объединяющую миссию, и вселяют в нас надежду, что это приблизит нас к возможности еще раз полностью соответствовать миссии спорта по объединению всего мира», — приводит слова Томаса Баха РИА Новости.

19 октября президент МОК призвал международные федерации и дальше не пускать сборные России на соревнования.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать россиян к участию в соревнованиях. Многие федерации последовали этим рекомендациям.