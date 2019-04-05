Правительство Италии подписало гарантии на проведение Олимпиады-2026

Итальянское правительство подписало гарантии, требуемые Международным олимпийским комитетом (МОК) для принятия заявки Милана и Кортины-д'Ампццо на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года.

По информации Inside the Games, одной из гарантий являлся бюджет по безопасности, который составит 415 миллионов евро. Также Италия обязуется взять на себя вопросы визы и обеспечить соблюдение прав человека.

– Я очень взволнован и доволен достигнутым результатом, – заявил министр спорта Италии Джанкарло Джорджетти. – Итальянский спорт заслуживает этого. Я хочу поблагодарить премьера Джузеппе Конте, который всегда поддерживал проект.

Кроме Италии борьбу за проведение Олимпиады-2026 ведет шведский Стокгольм. В июне 2019 года МОК выберет место проведения Игр.